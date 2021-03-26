Ханты-Мансийск, , 08:12 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 82 случая.

С начала пандемии на 26 марта в Югре зарегистрирован 53 801 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 285 человек, скончался 781 пациент с COVID-19.