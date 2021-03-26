Стокгольм, , 08:10 — REGNUM Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ они набрали в сумме 227,59 балла.

Второе место заняли китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун, у которых 225,71 балла. Замкнула тройку ещё одна российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

Четвёртое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также представляющие Россию. У них 212,76 балла.

Отметим, что российские спортсмены впервые с 2013 года победили на чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар. Тогда чемпионами стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.