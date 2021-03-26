Барнаул, , 08:09 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 26 марта от коронавируса прививается 82 244 человека (+931 за сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Также известно, что 22 385 человек получили первую прививку и 59 859 человек полностью привиты (+2573 за сутки). Данные о поступлении в регион вакцины от COVID-19 не обнародуют третьи сутки подряд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число поступивших в регион комплектов вакцины замерло на отметке 85 242 единицы.

Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 привили менее 2000 человек за сутки

Напомним, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2634 человека, причём 9 из них добавили в сводку за последние сутки.

Читайте также: На Алтае от коронавируса полностью привиты более 57 тысяч человек