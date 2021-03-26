Москва, , 08:08 — REGNUM Российская валюта 25 марта подорожала ко всем основным валютам. Она достойно держалась на фоне негативной динамики цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,48%, до 76,21 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 89,70 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 104,67 руб.

Нефть сорта Brent по итогам дня подешевела на 3,80%, до $61,66. Больше всех прибыль составила против единой валюты из-за падения курса евро на глобальном валютном рынке.

Курс евро снизился из-за третьей волны коронавируса в Европе и продления локдануов в ряде стран до апреля. Цена на нефть снизилась на фоне беспокойства относительно темпов восстановления спроса на топливо.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,44 (+1,27%). Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. За один доллар дают 75,99 руб.

Если в ближайшие дни тема санкций не поднимется, то у рубля будет время прогуляться до отметки 75 руб./доллар. Прохождение пика налоговых выплат снизило поддержку рубля со стороны экспортеров, поэтому нужно быть готовым к ослаблению рубля перед выходными.

Рубль в первой половине торгов может укрепиться, во второй ослабиться (растерять очки, которые заработает на дневной сессии). Не исключаю пониженной активности участников из-за занятия выжидательной позиции в ожидании решения США и Европы по санкциям против России.

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