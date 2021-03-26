Джакарта, , 08:08 — REGNUM Расширение двустороннего сотрудничества между Индонезией и Сингапуром стало основной темой обсуждения между министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди отметила, что стороны начали встречу с обсуждения запланированной встречи лидеров двух стран.

Главы МИД Индонезии и Сингапура обсудили три вопроса, которые, вероятно, будут в центре внимания лидеров двух стран. Первый касается инвестирования. Основным инвестором Индонезии является Сингапур. Приток прямых иностранных инвестиций из Сингапура продолжает расти, несмотря на пандемию.

Ратификация двустороннего инвестиционного соглашения, по словам Ретно Марсуди, будет способствовать увеличению инвестиционных потоков за счет уверенности и доверия.

«Во-вторых, мы обсудили тщательную подготовку к возрождению сектора туризма. Мы обменялись мнениями о ситуации с COVID-19 в нашей стране и о ходе программ вакцинации в обеих странах», — продолжила глава МИД Индонезии.

Третий обсуждаемый вопрос касался цифрового экономического сотрудничества. По словам Ретно Марсуди, Индонезия, являясь крупнейшей цифровой экономикой в Юго-Восточной Азии, имеет многообещающую цифровую экосистему. Сингапур обладает опытом и знаниями для развития этого сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы МИД Сингапура в Индонезию является частью его тура по Юго-Восточной Азии, в ходе которого министр ранее посетил Малайзию и Бруней.

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