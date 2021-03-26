Сеул, , 08:14 — REGNUM В марте 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 100,5 пункта, что на 3,1 пункта выше, чем в феврале текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, данный показатель в стране продолжает расти на протяжении трех месяцев подряд. Эксперты отмечают, что росту способствуют восстановление экспорта и вакцинация от COVID-19.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны.

Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.