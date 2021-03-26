Уфа, , 08:06 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с грузовым МАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 25 марта автомобиль МАЗ, которым управлял 53-летний житель Уфы, на 49 км автотрассы Бакалы-Туймазы — Николаевка-Белебей на нерегулируемом перекрестке столкнулся со встречным автомобилем «Skoda Octavia», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В этом ДТП пострадала 33-летняя женщина, которая ехала в легковушке. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Башкирии опрокинулся легковой автомобиль.