Березники, Пермский край, , 08:03 — REGNUM В Березниковском городском округе Пермского края совершено разбойное нападение на 45-ленего предпринимателя, сообщает пресс-служба УМВД п региону.

По данным ведомства, налетчики ворвались в офис бизнесмена, повалили мужчину на пол и связали ему руки монтажным хомутом. Угрожая оружием, злоумышленники потребовали переоформить на одного из бандитов документы на право собственности нежилого помещения базы общей стоимостью 40 млн рублей. Когда бизнесмен сообщил, что недвижимость находится в обременении банка, разбойники поменяли свои планы. Они потребовали ежемесячно перечислять им определенную сумму денег, вырученную от сдачи помещения базы в аренду.

Когда налетчики решили осмотреть территорию базы, предприниматель смог сбежать от них и вызвать полицию. Вскоре личности нападавших удалось установить. В разбое обвинили двух жителей Березников и одного жителя Перми. Возбуждено уголовное дело.

Задержание налетчиков происходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У злоумышленников при обыске обнаружен арсенал оружия и боеприпасов: автомат Калашникова, два пистолета, 140 патронов различного калибра. Они изъяты и направлены на баллистическую экспертизу.

Полицейские предполагают, что трое мужчин могут быть причастны к совершению других имущественных преступлений.