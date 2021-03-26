Каир, , 08:01 — REGNUM Общая стоимость нефти, находящейся на танкерах, которые заставляли из-за аварии в Суэцкого канале, составляет более $400 млн. Об этом 26 марта сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на специалистов аналитической компании Kpler.

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given приостановили свое движение по меньшей мере семь крупных судов, которые транспортируют 6,3 млн баррелей нефти. Кроме того, в случае, если движение по каналу не будет возобновлено, могут быть остановлены еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн.

В Суэцком канале также застряли еще 15 судов, на которых находятся нефтепродукты, в том числе авиационное топливо и бензин.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария в Суэцком канале привела к резкому удорожанию морских перевозок