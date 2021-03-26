Чита, , 08:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 828 человек, причём 57 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 251 пациент (+59 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 794 человека (+1 пациент за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 52 (-5 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 (-3 человека за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от COVID-19 поставили уже более 50 тысяч забайкальцев.

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