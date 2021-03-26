Североморск, Мурманская область, , 08:05 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 25 марта успешно отстрелялся из акватории Баренцева моря по береговой цели главным ракетным комплексом. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска», — говорится в сообщении.

Ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир МБ-110 обеспечивали охрану водного района и обеспечение стрельб, которые проводились в закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации полигоне боевой подготовки СФ.

Отмечается, что в Баренцево море фрегат вышел 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма».

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