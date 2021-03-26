Самара, , 08:02 — REGNUM Двое мужчин и одна женщина погибли в результате пожара в жилом доме в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что рано утром 26 марта спасатели м.р. Кинельский получили информацию о пожаре в многоквартирном доме в н.п. Комсомольский.

Прибыв на место происшествия, они установили, что в одной из квартир двухэтажного дома горят вещи. Пожар прошелся по площади два кв. метра. Спасатели быстро справились с огнем.

Отмечается, что этот пожар унес жизни одной женщины и двух мужчин. Сейчас специалисты устанавливают их личности, а также выясняют причину возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре во время тушения пожара в жилом доме спасли двух человек.