Нью-Йорк, США, , 07:55 — REGNUM Президент США Джо Байден использовал многочисленные подсказки на первой пресс-конференции, сообщил 26 марта телеканал Fox News.

«Шпаргалки» содержали информацию как по ключевым темам, о которых говорил Байдент, так и сведения о журналистах, которые присутствовали на пресс-конференции.

Так, в одной из подсказок журналисты разглядели надпись «Инфраструктура» и тезисы для выступления. В другой говорилось, что «Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США».

Кроме того, американский лидер пользовался «шпаргалкой» с данными журналистов — на фотографиях некоторых репортёров был указан номер.

Напомним, первая пресс-конференция Джо Байдена после инаугурации прошла 25 марта в Белом доме. На мероприятие допустили всего 25 репортеров, преимущественно из числа лояльных к президенту, при этом они смогли задать ограниченный круг вопросов.

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