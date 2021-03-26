Иркутск, , 07:55 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2079 человек, причём, семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 26 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 904 человек (+169 за сутки). Госпитализированы 1501 пациент (-14 за сутки).

Выздоровели 58 690 пациентов (+203 за сутки). Ещё 256 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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