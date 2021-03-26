Москва, , 07:49 — REGNUM Три линии иммунной защиты перед коронавирусной инфекцией создает разработанная в новосибирском центре «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Так, первый барьер от вируса формируется антителами, которые блокируют взаимодействие S-белка от SARS-CoV-2 с рецептором клетки в организме человека.

Вторая линия защиты создается с помощью антител, препятствующих объединению оболочки коронавируса с клеточной мембраной. Это мешает ему проникнуть в клетку.

В случае, если проникновение все же произошло, начинает действовать третья линия защиты: активируются особые клетки иммунной системы, способные уничтожить SARS-CoV-2.

В ведомстве также отметили, что «ЭпиВакКорона» формирует не только иммунный ответ виде антител, но вакцина также помогает созданию и Т-клеточного ответа, что препятствует дальнейшему распространению вируса после гибели инфицированных клеток.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что иммунитет от вакцины «ЭпиВакКорона» способен защитить от всех известных штаммов вируса и сохраняется в течение одного года. 5 марта этот препарат разрешили использовать для вакцинации пожилых людей.

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