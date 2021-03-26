Барнаул, , 07:48 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2634 человека, причём 9 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 310 человека, +37 за сутки) и ОРВИ (26 615 человек, +63 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 298 (за сутки данные не изменились), из них 92 (за сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2243 детей (+10 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 620 человек, +110 за сутки) новый вирус победили 41 670 человек (+94 за сутки).

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