Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбурге по факту смерти младенца во время родов в перинатальном центре возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Доследственная проверка вылилась в уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Согласно данным изъятых следователями медицинских документов, в родильное отделение перинатального центра по улице Невельская в Оренбурге женщина поступила в 04:00 по местному времени (02:00 мск) 21 марта 2021 года. После проведения экстренной операции по родоразрешению в 06:44 констатирована смерть младенца.

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