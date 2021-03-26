Буэнос-Айрес, , 07:48 — REGNUM В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 55 тысяч человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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В частности, за 25 марта в республике от осложнений COVID-19 умерли еще 146 человек. Таким образом, общее число скончавшихся от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Аргентине выросло до 55 092 человек.

Также за минувшие сутки в Аргентине выявили еще 8238 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 2 278 115 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наиболее пострадавшей от COVID-19 является столичная провинция Буэнос-Айрес — на нее приходится более 953 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Аргентины распорядилось приостановить авиасообщение с Бразилией, Чили и Мексикой из-за угрозы коронавирусной инфекции. При этом для всех въезжающих на аргентинскую территорию ужесточили правила въезда.

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