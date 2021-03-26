Пекин, , 07:44 — REGNUM Выпущенный в поротый прокат в Китае голливудский блокбастер «Аватар» продолжил лидировать в прокате материковой части Китая, сообщат 26 марта агентство Синьхуа.

Оскароносный фильм режиссера Джеймса Кэмерона, прославившийся своими визуальными эффектами, за 14-й день своего повторного проката в Китае собрал те более 5,8 млн юаней (около $896 тыс.).

Снискавшая любовь зрителей китайская комедия «Привет, мама» заняла второе место, завершив прошедший день с выручкой в 4,13 млн юаней. В настоящее время это второй по кассовым сборам фильм всех времен в Китае, он собрал суммарно в прокате около 5,35 млрд юаней за 42 дня.

На третьем и четвертом местах разместились комедийно-драматический фильм «Конец игры» и криминальный триллер «21 мост» с 3,42 млн юаней и 1,72 млн юаней сборов соответственно.