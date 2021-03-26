Пермь, , 07:38 — REGNUM Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева уходит в отставку. Об этом сообщает портал URA.RU.

Последним днем работы Оксаны Бредневой в качестве министра станет 26 марта. Чиновница заявила о своем возращении в бизнес.

Добавим, Бреднева возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с июня 2019 года. До этого она руководила кондитерской фабрикой.

По данным деклараций, которые опубликовало краевое правительство за 2019 год, Оксана Бреднева стала самым богатым пермским министром — с доходом более чем 28 млн рублей.