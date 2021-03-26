Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Перевооружение ВВС США на истребители пятого поколения F-35 Lightning II приводит к немыслимому росту расходов, в связи с чем падает общая эффективность американских воздушных сил, пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на заявление члена палаты представителей Конгресса США Джона Гараменди.

«Мы покупаем больше самолетов, (и) не можем обслуживать старые, поэтому чем больше мы покупаем, тем хуже общая производительность. Это должно прекратиться», — сказал Гараменди.

Авторы публикации объяснили, что речь идёт о слишком высокой стоимости лётного часа истребителя.

Если у самолётов четвёртого поколения она составляет $27 тыс., то для F-35 увеличивается вдвое — $55 тыс. Такое положение дел Popular Mechanics назвало «фиаско» и «огромной проблемой» для программы перехода к новому поколению.

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