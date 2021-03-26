Москва, , 07:29 — REGNUM Московский фонд реновации жилой застройки подвел итоги открытого конкурса на выбор компании, которая будет осуществлять функции технического заказчика на время проектно-изыскательских работ и строительства, окажет услуги по авторскому надзору, выполнит проектно-изыскательские и подрядные работа по строительству, включая снос зданий, по трём микрорайонам Бабушкинского района Москвы. Единственным участником тендера с начальной ценой более 84 млрд рублей стало ООО, учрежденное в 2020 году, с которым могут заключить контракт, передаёт ИА REGNUM.

В контракте речь идёт о микрорайонах 1, 14 и 18. Начальная цена торгов была 84 028 063 630 рублей.

Из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе известно, что к сроку окончания подачи была предоставлена только одна — от ООО «Альмис-Интеграл». Фирма была допущена к торгам, а конкурс признали несостоявшимся. При этом в протоколе указано, что возможно «заключить договор в соответствии с п. 21.1 ст. 21 Положения о закупках» с этим ООО «на сумму 83 607 923 311,85 рубля с НДС».

По данным ЕГРЮЛ, фирма-участник была учреждена 2 марта 2020 года для строительства жилья и нежилых объектов. Директор с августа 2020 года — Йылмаз Улубаш.

Уставный капитал общества — 100 тыс. рублей. Владельцы с даты основания — Алексей Гагас и Фаргат Фасхутдинов. Гагас также является совладельцем ООО «Матрица», учрежденной в феврале 2021 года совместно с Сюлейманом Сабунджуоглу и Мехмет Мелик Белюкбаши. А у Фасхутдинова есть актив в Татарии — 50% доли в ООО «ПФК «Автокомпоненты-трейд», которое учреждено в 2010 году для ковки, прессовки, штамповки изделий методом порошковой металлургии. Второй владелец — Ришат Галиуллин.

Напомним, фонд реновации был создан постановлением правительства Москвы в августе 2017 года.

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