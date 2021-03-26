Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Разные позиции по поводу достройки газопровода «Северный поток — 2» не окажут существенного влияния на отношения между США и Германией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 25 марта в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что Берлин является одним из главных союзников и основных партнеров Вашингтона в мире. Вместе с тем Блинкен напомнил, что американские власти продолжают считать проект «плохой сделкой» для ЕС, США и НАТО, о чем, по его словам, всем ранее дал понять глава Белого дома Джо Байден.

Госсекретарь подчеркнул, что «Северный поток — 2» якобы представляет угрозу для энергетической безопасности и энергетической независимости европейских государств, а также является вызовом для ряда стран, включая Польшу и Украину.

Глава госдепа добавил, что передал эту позицию министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, чтобы исключить двусмысленность. Блинкен напомнил чиновнику о том, что законодательство США будто бы требует от Вашингтона введения санкций в отношении организаций, имеющих отношение к строительству газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Der Tagesspiegel выпустила статью, в которой говорилось что правительство Германии рассчитывало на улучшение взаимоотношений с американскими властями после победы Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах. Однако в Берлине поняли, что новый глава Белого дома не оправдал их надежд.

25 марта евродепутат от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») заявила, что Евросоюзу следует противостоять американским санкциям против проекта Nord Stream 2.

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