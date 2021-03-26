Мумбаи, Индия, , 07:26 — REGNUM Пожар произошел в больнице для пациентов с коронавирусной инфекции в индийском Мумбаи, сообщает газета The Times of India.

Сообщается, что из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 76 пациентов. Среди них были и больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что всех эвакуированных пациентов оперативно доставили в другую больницу. В результате пожара погибли два пациента, в настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в индийском штате Махараштра произошел пожар в больнице. В результате возгорания погибли десять детей, семерых несовершеннолетних удалось спасти.

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