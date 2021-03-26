Оренбург, , 07:25 — REGNUM В Оренбурге чиновники после вмешательства прокуратуры решили выделить допсредства на горячие обеды для школьников, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Ранее главе города Владимиру Ильиных было внесено представление. По итогам его рассмотрения принято решение о выделении дополнительного финансирования из муниципального бюджета для обеспечения учеников начального звена горячими обедами.

«Установлено, что в некоторых школах учащиеся 1−4 классов, занимающиеся во вторую смену, вместо полноценных горячих обедов были обеспечены лишь завтраками. При такой организации питания, без учета получаемой нагрузки и потребностей растущего организма, допускались грубые нарушения прав детей. Изучение сложившейся ситуации показало, что для решения проблемы необходимо дополнительное финансирование указанных расходов из местного бюджета», — сказали в прокуратуре Оренбуржья.

В мэрии заявили о том, что необходимые финансы изысканы и с четвертой четверти 2020/2021 учебного года надлежащее горячее питание школьникам будет обеспечено. Стоимость горячего обеда составит около 82 рублей на человека.

Напомним, на 2021 год размер бюджетной дотации на одного ребёнка в Оренбурге был утверждён в сумме 59,88 рубля в день. (54,88 рубля — из областной казны, а 5 рублей — из муниципальной). Горожане считают, что 60 рублей для полноценного обеда явно недостаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье подытожили проверки организации школьного питания