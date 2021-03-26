Токио, , 07:21 — REGNUM Северная Корея произвела пуски ракет новой модификации, которые не использовались ранее, заявил 26 марта журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Это новая модификация баллистической ракеты, пуски которой до сих пор не проводились», — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства Японии, запуск осуществлён с такого же ракетного комплекса, который присутствовал на военном параде в Северной Корее в январе 2021 года. Нобуо Киси заверил, что в Японии продолжат изучать информацию о новых северокорейских ракетах.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые испытания ракетного оружия прошли в Северной Корее 25 марта. По информации центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun, ракеты являются управляемыми и могут нести боевой заряд массой до 2,5 тонны.

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