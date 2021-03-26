26 марта 2021 | Время чтения 3 мин

В соцсетях нашли отражение политические события и скандал с участием депутата и чиновника, которые произошли с 22 по 26 марта в Пермском крае.

Наталья Хомутова, , 08:59 — REGNUM В Прикамье соцсети на неделе (22−26 марта) обсуждали выборы мэра Перми, выход из ЛДПР депутата горсовета Перми Ильи Лисняка, потасовку между депутатом из Добрянки и местным чиновником.

Дом Советов. Пермь Дмитрий

Информресурсы сообщали, что 23 марта в Добрянке во время выезда депутатской комиссии начальник МБУ «Благоустройство» Сергей Федорец напал на депутата думы Добрянского городского округа Марка Коробова и ударил несколько раз по голове. Чиновник якобы вспылил из-за просьбы об отчете за некачественную уборку снега. Медики зафиксировали синяк. Но, по другой информации, потасовка началась после того, как депутат якобы нецензурно оскорбил своего оппонента.

В комментариях пермяки считают, что депутат провоцировал чиновника. Если бы тот начал бить по-настоящему, то от Коробова «остались бы одни очки». Некоторые усмотрели в этом скандале пиар и желание молодого депутата попасть из горсовета в Заксобрание региона.

«Между тем проблема уборки и вывоза снега с добрянских улиц действительно есть. С наступлением оттепели райцентр может столкнуться с транспортным коллапсом. Причём пострадать могут не только задиристые чиновники и побитые депутаты, но и простые жители Добрянки. В этом случае, как и в инциденте с участием народного избранника, путь один — сначала к медикам, а потом в суд», — считает пермский общественник Олег Хвацкий.

В Добрянке избили депутата Марка Коробова, который сделал замечания по поводу уборки улиц Цитата со страницы «ПЕРМЯКИ» в vk

Телеграм-канал «Пермяч» отметил, что ушибы мягких тканей в левой части головы Марка Коробова зафиксированы врачами и указаны в заключении, заявление в полицию подано.

В соцсетях обсуждали избрание мэром Перми Алексея Дёмкина. На своей странице в фейсбуке депутат Заксобрания и руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников оставил запись: «Я поздравляю с назначением на эту должность Демкина Алексея Николаевича. Желаю Алексею Николаевичу силы и воли для изменения жизни пермяков к лучшему. Не сомневаюсь в его компетенциях и знаниях! Именно назначению, потому что как координатор регионального отделения партии ЛДПР категорически против такой системы избрания глав муниципальных образований».

Постников подчеркнул, что является сторонником системы прямых выбрав глав городов. Он выразил надежду, что городские и краевые депутаты вернут эту систему.

В своих комментариях подписчики иронизируют по поводу «неожиданной» победы Алексея Демкина в конкурсе на пост градоначальника. «Опять честнейшие и непредсказуемые выборы прошли», — отметил Андрей С.

«Хоть прямые… Хоть косые… выбора нет!» — считает Лариса М.

Алексей Дёмкин Gorodperm.ru

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Депутат Пермской гордумы Илья Лисняк в своих аккаунтах в соцсетях 25 марта заявил о выходе из ЛДПР. «Весна — время перемен, пора прощаться с прошлым! Написал заявление о выходе из ЛДПР. Прошла любовь, многие партийные инициативы последнего года так и не стали мне близки, а оставаться в партии «по инерции» никакого смысла не вижу», — сказал политик.

Лисняк отметил, что политическая система страны стремительно меняется, и он чувствует необходимость участвовать в этом обновлении. Свою новую политическую повестку он пообещал представить в ближайшее время.

Политик подчеркнул, что не расстается с депутатским мандатом. Более того, он намерен участвовать в выборах в сентябре 2021 года.

Илья Лисняк Duma-perm.ru

В паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» новость не вызвала великого оживления. Некоторые комментаторы даже не знают такого депутата, другие отнеслись к заявлению политика равнодушно. Кто-то сделал прогноз, что депутат переметнётся в стан «Единой России».

Телеграм-канал «Погоны и галстуки» считает, что ЛДПР лишилась своего самого медийного пермского депутата перед выборами-2021. Он владеет несколькими региональными телеграм-каналами и пабликами в соцсетях.