Москва, , 07:22 — REGNUM Специалисты инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили около 120 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Данные боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Практически ежедневное уничтожение до 120 мин, артиллерийских снарядов различных калибров и других опасных предметов проводится сапёрами на специальном полигоне Баллыджа «методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ».

К работам по утилизации обнаруженных на территории вооружённого конфликта боеприпасов ежедневно привлекается около десяти военнослужащих российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии сапёры роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очистили от мин и снарядов более 1700 гектаров территории и 541 километр дорог.

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