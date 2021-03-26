Алеппо, Сирия, , 07:05 — REGNUM Пункты пропуска беженцев «Серакиб» и «Мизнас» в идлибской зоне деэскалации и пункт пропуска «Абу-Азейдин» в районе Алеппо возобновили свою работу спустя год после прекращения работы из-за угрозы нападений, сообщил 26 марта журналистам председатель департамента здравоохранения сирийской провинции Алеппо Абу Сейф ан-Нар.

От отметил, что пункты пропуска открылись в начале 2020 года благодаря совместным усилиям местных властей и военных из России. Вскоре их работа была остановлена в связи с тем, что боевики блокировали выход беженцев за пределы зон конфликта.

«Мы готовы с русскими друзьями принимать беженцев, готовы оказать им первую необходимую медицинскую помощь. Можем их эвакуировать в город Алеппо для срочного оказания помощи там», — объяснил ан-Нар.

Сейчас, по его словам, обстановка у пунктов пропуска спокойная, там организован медицинский пост, а заграждения на дорогах уберут до конца текущей недели.

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