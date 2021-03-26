Ханой, , 07:03 — REGNUM Авторикша столкнулся с грузовиком на севере Вьетнама, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

По его данным, авария произошла в провинции Тай Нгуен. Авторикша перевозил пятерых пассажиров, однако во время движения врезался в грузовик, припаркованный на обочине. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили травмы. В настоящее время причина аварии выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта грузовой автомобиль перевернулся в жилом квартале в центральной части Вьетнама. В результате ДТП погибли семеро человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.