Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Позицию Вашингтона о том, что США якобы не стремятся вступить в конфликт с Китаем разъяснил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе телефонных переговоров с ним глава Белого дома Джо Байден. Об этом 25 марта американский лидер заявил на пресс-конференции.

При этом он дал понять собеседнику, что между странами все-таки ожидается «жесткая конкуренция». Телефонный разговор между главами двух государств состоялся еще в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Джо Байден заявил, что США будут отстаивать права человека в Китае и КНР ответит за предполагаемые нарушения этих прав человека, о чем, по его словам, китайским властям хорошо известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден пригрозил Китаю «последствиями» за нарушения прав человека