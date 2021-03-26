Челябинск, , 06:56 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер стал главой «Федерации бокса Челябинской области». Такое решение приняли члены состоявшегося накануне общего собрания.

На собрании были избраны члены наблюдательного совета, а также исполнительный директор организации. Текслер возглавил наблюдательный совет и саму федерацию. В своём выступлении он отметил, что бокс является на Южном Урале одним из уважаемых видов спорта. Кроме того, южноуральцы неоднократно защищали на международных соревнованиях честь всей России.

Отметим, в 2021 году Челябинская область станет своего рода столицей женского бокса. В сентябре Челябинск примет чемпионат России по боксу среди женщин. Также среди названных губернатором приоритетов является развитие детско-юношеского бокса в регионе, которое даёт подрастающему поколению возможность найти себя в спорте.