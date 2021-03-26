26 марта 2021 | Время чтения 5 мин

В Оренбуржье соцсети на неделе (22—26 марта) активно обсуждали «пещерную» жизнь матери и дочери в Бугуруслане, состояние дорог и поступок двух школьников, вернувших кошелек с крупной суммой денег владельцу.

Наталья Хомутова, , 09:00 — REGNUM В начале недели (22 марта) пользователи интернета эмоционально обсуждали фильм о судьбе двух жительниц Бугуруслана (Оренбургская область), размещённый в интернете. Мать и дочь проживают в аварийном бараке. Всю мебель пустили на дрова, ютятся в одной комнате. Топят печку, когда есть дрова. В топку уже ушла половина деревянного крыльца. За водой ходят на колонку. В доме нет газа и света, они отключены за долги. Блогер Алексей Ушаков сравнил жизнь женщин с пещерной.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

На фильм откликнулось много людей. Кто-то осуждал то, что женщины сложили руки после смерти главы семейства и ждали посторонней помощи, другие жалеют семью и предлагают помощь. Последовала и реакция муниципальной власти. Чиновники посетили дом женщин и предложили пожить в центре социальной адаптации. Однако получили отказ.

Между тем в первой части фильма мать плакала и говорила о том, что единственной мечтой является выбраться из этого барака в любую теплую комнату, чтобы отмыться.

Спустя несколько дней блогер разместил в интернете вторую часть фильма о семье. Он заявил, что принял решение купить жительницам Бугуруслана дом в одном из сел и предложил несколько вариантов. Ослепленные счастьем женщины начали перебирать варианты.

Мать и дочь проживают в аварийном бараке. Бугуруслан, Оренбургская область Цитата из видео на YouTube

«После публикации первого фильма о матери с дочкой, живущих в пещерных условиях, был большой резонанс в обществе! Со всей страны и некоторых зарубежных стран стала поступать помощь для этой семьи. Неравнодушные люди стали привозить продукты, одежду, посуду, мебель и дрова. Многие переводили деньги на поддержку. После анализа задолженности за коммунальные услуги и состояния барака, я принял решение купить этой семье дом в деревне. Светлана и Татьяна охотно согласились с этой идеей. Осталось только найти подходящий дом недалеко от города, и на этом адское существование закончится!» — сказал Алексей Ушаков.

«Лишь бы не сидели сложа руки, а начали работать. А то вся это благотворительность не имеет смысла», — отметила один из комментаторов.

«Если б мне предложили переехать в деревню с садиком, школой и работой, я бы тут же поехала смотреть, а вот у них желания не увидела», — оставила запись после просмотра фильма пользователь интернета.

«Странная женщина. То в дерьме сидела, а тут уже выбирает и капризничает: это далеко, это подумаю… У меня болячек куча и жилья нет, скитаюсь, была бы рада если бы мне так помогли…» — отметила Ольга.

Другие, наоборот, увидели, что «женщины оттаяли, начали улыбаться».

Люди просят продолжения фильма, чтобы увидеть, как сложилась судьба женщин на новом месте.

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Еще одной горячей темой недели стали дороги. В разных городах региона люди пишут о том, что состояние дорог, мягко говоря, удручающее. Телеграм-канал «Типичный Оренбург» опубликовал фото военной техники на ул. Юркина с комментарием, что «по таким дорогам только на БТР ездить».

Яма на дороге TOrange.biz

На легковых автомобилях по улицам проехать сложно, с приходом весны началось фигурное вождение. Водители характеризуют оренбургские дороги не иначе как «после бомбежки», а в пути по рытвинам переходят на нецензурную лексику. Эта же лексика присутствует и в комментариях оренбуржцев в соцсети по поводу состоянии дорог. Оренбуржцы оставляют гневные комментарии о том, что дороги растаяли вместе со снегом и ситуация повторяется из года в год.

Которую неделю в топ обсуждаемых тем входит проблема бродячих собак. Информация полиции о том, что установлена личность мужчины, стрелявшего в Оренбурге днем в уличную собаку из ружья, подлила масла в огонь и спровоцировала новый виток спора об отношении к бездомным животным. Правоохранители заявили, что решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности. Горожанин же пояснил, что собака пыталась укусить его за ногу. После чего он сходил домой за пневматической винтовкой и произвел во дворе выстрел в животное.

В комментариях оренбуржцы поддерживают горожанина. «Кто в администрации за это вообще несёт ответственность? Люди начинают сами решать вопрос, и опять плохо!» — отметил комментатор.

«Правильно мужик сделал! Не нужно его судить. Администрация не решает эту проблему, а дети наши со страхом как минимум идут до школы», — выступил с поддержкой другой пользователь.

«Не с мужчиной, стрелявшим, нужно разбираться и привлекать, а с мэром города и губернатором! Их нужно к ответственности привлекать! И не только за это! Довели людей до отчаяния, а теперь ещё к ответственности! Почему вопрос с животными до сих пор не решён?! Каждый день граждане пишут! Где эти деятели на зарплате с наших налогов!» — вопрошает один из комментаторов.

«Что за бред и дурацкий закон за собак наказывать? Что дети и люди хуже собак? Хватит чинушам ерундой заниматься, скоро выборы — мы будем голосовать за тех, кто примет отстрел собак», — оставил запись в соцсети оренбуржец.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Горожане советуют мужчине подать иск к мэрии на возмещение ущерба за то, что чиновники не занимаются решением уже перезревшей проблемы.

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Положительные отзывы в соцсети вызвала новость о том, что двое школьников нашли на улице кошелек, в котором было 100 тыс. рублей, и отнесли в полицию. Героями стали ученики восьмого и третьего класса из Абдулино. Деньги возвращены владелице, которая ранее обращалась в ОВД. Оказалось, что женщина потеряла кошелек, когда выходила из такси. Сотрудники полиции намерены поощрить детей за честный поступок, поскольку считают, что они заслуживают награды за хорошее воспитание и гражданскую ответственность.

Поступок детей вызвал резонанс. В своих комментариях пользователи интернета задаются вопросом — смогли бы они так же поступить? В адрес мальчиков звучат слова благодарности за их честность и порядочность.

«Правильно сделали — чужим горем не наживешься, молодцы, ребята, вы поступили честно, что бы сейчас в инете ни обсуждали люди разные, и воспитание их тоже желает быть лучше», — оставила комментарий Людмила М.