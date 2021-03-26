Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз из-за аварии с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и почти полностью перекрыл важную транспортную артерию, сообщило 25 марта агентство Bloomberg.

По информации источников, ЧП замедлило остановку судов, доставлявших грузы и нефтепродукты на сумму свыше $10 млрд. В результате, в частности, цена доставки сухогрузного контейнера из Китая в Евросоюз достигла $8 тыс., что в четыре раза дороже, чем год назад.

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Собеседники агентства отметили также, что в случае дальнейшего блокирования Суэцкого канала танкеры могут быть направлены по альтернативному маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды. Этот маршрут, по их информации, увеличит стоимость поставок по меньшей мере на $300 тысяч — такую сумму придётся доплатить за расход топлива для каждого танкера, который будет следовать вокруг континента.

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