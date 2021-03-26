Сургут, Югра, , 06:53 — REGNUM В Сургуте избавляются от брошенных на улицах автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации экономической столицы Югры.

В 2020 году в Сургуте автохламом признан 71 автомобиль. С начала 2021 года выявлено 20 брошенных на улицах машин. Их дальнейшую судьбу определит специальная комиссия.

Автомобиль признаётся бесхозным после осмотра, выносится решение о его признании разукомплектованным, поясняют в мэрии Сургута.

«Если транспортное средство обнаружено на придомовой территории и имеет основные элементы конструкции: двигатель, колёса, привод, то дальнейшую работу по установлению собственника ведёт управляющая компания. Дорожные службы занимаются «проблемными» автомобилями на улицах Сургута», — сообщил исполняющий обязанности начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

От установления собственника автомобиля и решения о его утилизации в среднем проходит четыре месяца, уточнили в мэрии Сургута.