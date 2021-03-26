Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 780. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 976 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 772 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 518 больных. На амбулаторном лечении находятся 444 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 046 (+111) человек.

В реанимации остаётся 64 пациента в тяжёлом состоянии (39 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 65,9% — из 785 перепрофилированных коек занято 518.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии отметили год с момента появления первого носителя коронавируса в республике.

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