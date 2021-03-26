Челябинск, , 06:45 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту смерти двухлетнего ребёнка в одной из больниц. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Первое областное», её ведёт Следственный комитет. Мальчик скончался на прошедшей неделе в стационаре областной детской больницы. Туда его доставили с вздувшимся животом и температурой. Но его мать отказалась от госпитализации и отвезла его домой, однако затем состояние ребёнка ухудшилось и его снова госпитализировали.

В качестве возможной причины произошедшего медики не исключают передозировку лекарствами. Якобы дома его лечили «Нурофеном», при этом максимально допустимая доза этого препарата оказалась превышена в два раза.