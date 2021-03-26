Новосибирск, , 06:43 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла в 04:40 по местному времени (00:40 по московскому времени) на трассе Р-254 «Иртыш». На 1278 километре автодороги водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Отмечается, что среди погибших был малолетний ребенок. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта три автомобиля столкнулись в Семилукском районе Воронежской области. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир одного из автомобилей, также травмы получила водитель другой легковушки.