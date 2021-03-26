Лангепас, Югра, , 06:43 — REGNUM Житель Лангепаса (Югра) подозревается в даче взятки начальнику отдела уголовного розыска местного ОМВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 25 февраля 2021 года 49-летний предприниматель передал начальнику отдела уголовного розыска Лангепаса в качестве взятки 10 тыс. рублей. За эти деньги он надеялся на общее полицейское покровительство и непринятие мер по выдворению за пределы России его родственника из Азербайджана, незаконно находившегося на территории РФ.

Предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).