Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис обсудила с заместителем премьер-министра Канады Христей Фриланд проблемы миграции, сообщает пресс-служба аппарата Харрис.

По ее данным, в ходе переговорах обсуждался вопрос по борьбе с миграцией. Стороны подчеркнули, что необходимо бороться с первопричинами массовой миграции населения из стран Латинской Америки в США. Также Фриланд и Харрис договорились о совместной работе по поддержке женщин и малого бизнеса в своих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис назвала «забавным» вопрос о ситуации с мигрантами на южной границе страны. Она добавила, что намеревается побывать на американо-мексиканской границе, где развернулся гуманитарный кризис.

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