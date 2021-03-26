Тында, Амурская область, , 06:30 — REGNUM В Амурской области при пожаре на тепловозе в локомотивном депо в Тынде пострадал один человек. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о том, что на территории локомотивного депо железнодорожной станции города Тында загорелась одна секция тепловоза, поступила в дежурную часть утром 26 марта. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что из секции тепловоза и кровли локомотивного депо идёт дым.

В результате возгорания, которое было оперативно ликвидировано пожарными, пострадал мужчина 1963 года рождения. Его с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ГАУЗ АО «Тындинская больница».

В тушении пожара было задействовано девять человек и четыре единицы спецтехники. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тында и Тындинскому району устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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