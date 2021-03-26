Челябинск, , 06:29 — REGNUM Челябинский областной суд изменил вынесенный ранее приговор бывшему ректору Уральского университета физкультуры. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, из приговора исключили запрет занимать определённые должности. В остальном акт оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был осуждён Центральным райсудом. Его признали виновным в получении взяток и превышении полномочий, а его дочь — в посредничестве во взяточничестве. Суд назначил ему шесть лет колонии, а его дочери — четыре.