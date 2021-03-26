Нижневартовск, Югра, , 06:28 — REGNUM В Югре гражданка перевела мошенникам более 4,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В полицейское отделение в Нижневартовске обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением. Ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником Центробанка РФ. Он сообщил о взломе её банковских счетов мошенниками. Под подозрением сотрудники банка, и ей якобы позвонят полицейские, которые не заставили себя долго ждать. Звонивший якобы с абонентского номера УМВД России по Югре заявил пенсионерке о спецоперации по поимке банковских мошенников. Женщина должна следовать указаниям сотрудников Центробанка и не разглашать детали дела.

Последовав указаниям «людей из Центробанка», вартовчанка обналичила со своей карты 540 тыс. рублей. Потом через банкомат «Тинькофф Банка» положила деньги на «безопасный счет». На следующий день пенсионерке позвонила якобы сотрудница банка, заявившая о попытке оформления кредита мошенниками, поэтому женщине необходимо самой получить деньги и перевести их в «резервную ячейку». Вартовчанка через мобильное приложение оформила онлайн кредит на сумму более 2,5 млн рублей, обналичила его и перевела на «резервную ячейку». Затем ей снова позвонили с заявлением о повторной попытке оформления кредита, и она берёт ещё один займ на 1,2 млн рублей и переводит его на «безопасный счёт» злоумышленникам.

В итоге, жительница Нижневартовска перевела на счета неизвестным более 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).