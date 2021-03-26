Нью-Йорк, США, , 06:28 — REGNUM Соединённые Штаты позволили себе недопустимую слабость на переговорах с Китаем в Анкоридже (Аляска), заявил 25 марта бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», — сказал он.

По словам Трампа, его представители, будь они на переговорах, просто покинули бы встречу, столкнувшись с «таким поведением китайских коллег».

Напомним, переговоры с участием глав внешнеполитических ведомств Китая и США — Ван И и Энтони Блинкена, а также советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Саллливана и руководителя международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи прошла на прошлой неделе в Анкоридже.

На этих переговорах Китай обвинил США в следовании пресловутым двойным стандартам с предвзятым отношением к себе, а также в отсутствии гостеприимства. Важная для обеих сторон встреча завершилась дипломатическими выпадами в адрес друг друга.

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