Москва, , 06:17 — REGNUM Иммунитет к коронавирусной инфекции за время эпидемии и в результате вакцинации получили почти 44% жителей Москвы, сообщила 26 марта журналистам заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43−44% москвичей», — цитирует РИА Новости собеседницу.

По оценке Раковой, такой показатель иммунизации является «довольно высоким», и он «позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».

Она добавила, что вакцинацию от коронавируса в Москве прошли около миллиона человек, и почти 80% из них привито вторым компонентом вакцины.

Ранее эксперты допускали, что иммунитет к COVID-19 выработался у половины жителей столицы.

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