Томск, , 06:11 — REGNUM В Томскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» — 6200 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в администрации региона.

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1700 доз распределили в Стрежевой и северные районы области, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка. 4500 доз передали в медучреждения Томска и близлежащих муниципалитетов.

Всего с начала прививочной кампании регион получил 40 712 доз двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Прививку от COVID-19 сделали 34 710 жителей региона, в том числе два компонента получили 28 024 человека.

Напомним, по данным Томскстата, по состоянию на 2020 год население Томской области составляло 1 079 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Томской области было подтверждено 31 224 случая заражения коронавирусом, выздоровели 30 068 человек.

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