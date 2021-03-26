Москва, , 06:08 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС России Андрей Картаполов 25 марта провёл встречу с министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Генерал-полковник Андрей Картаполов отметил позитивные тенденции в развитии взаимовыгодных контактов военных ведомств Российской Федерации и Республики Индонезии», — говорится в сообщении.

Стороны в ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества, а также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в оборонной сфере» и важность «наращивания многостороннего взаимодействия в формате Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров (СМОА плюс)».

Отмечается, что встреча представителя Минобороны России с главой военного ведомства Индонезии традиционно прошла «в тёплой и дружественной атмосфере».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 марта прошла встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина и полномочного посла Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармы.

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