Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Соединенные Штаты намерены активнее сотрудничать с Евросоюзом по вопросам, связанным с Россией и Китаем, заявил президент США Джо Байден в ходе видеообращения к участникам саммита ЕС, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент выразил желание работать вместе по общим внешнеполитическим интересам, включая КНР и Россию», — сообщили в администрации американского президента.

Также Байден назвал важным взаимодействие с Брюсселем по Турции, Кавказу, Восточной Европе и Балканам. Он также призвал Евросоюз сотрудничать для борьбы с климатическими изменениями и пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о координации по шагам в отношении России и Китая. Также он выразил надежду на стабильность в Восточном Средиземноморье.

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