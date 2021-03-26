Сургут, Югра, , 05:58 — REGNUM В Сургуте в отношении владельца сгоревшего общежития возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, утром 20 марта 2021 года пьяный сургутянин поджёг общежитие «Главснаба» по ул. Промышленная, 16, где проживали вахтовики. Согласно официальной версии, при пожаре погиб мужчина, пострадали семь человек, проживавших в сгоревшем здании.

Установлено, что на втором этаже общежития средства пожаротушения были в неисправном состоянии, на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями.

В отношении владельца здания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в отношении вероятного поджигателя возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом»).

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