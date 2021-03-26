Веллингтон, , 05:52 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все трое пациентов прибыли в страну из Индии. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в городе Окленде. Случаев распространения COVID-19 непосредственно на новозеландской территории за минувшие сутки не фиксировалось. В ведомстве отмечают, что за прошедшую неделю в стране выявляли в среднем около пяти носителей SARS-CoV-2 ежедневно.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 74 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране вывили 2123 носителя SARS-CoV-2.